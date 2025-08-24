Mann zieht Pistole in Streit am Autohof

In einem Streit am Autohof Thurnau (Landkreis Kulmbach) hat ein Mann seine Pistole gezogen. Es handelte sich bei der Pistole um eine täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe, wie die Polizei mitteilte.

An dem Autohof waren nach Angaben der Ermittler davor zwei Bekannte mit drei weiteren Männern in einen Streit geraten. Einer der drei Männer soll die Waffe gezogen haben, dann sollen alle Beteiligten geflüchtet sein, so die Polizei weiter. Die drei Männer wurden an einem anderen Rasthof wieder gefunden und bei ihnen zwei Schusswaffen. Zwei der Männer haben nach Polizeiangaben die erforderliche Erlaubnis für die Waffen. Gegen einen 28-Jährigen ermittelt die Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung.