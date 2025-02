Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest

Fünf mutmaßliche Drogendealer hat die Polizei bei mehreren Razzien in Oberbayern gefasst. Ein 59-Jähriger sitze inzwischen in U-Haft, teilte die Polizei mit. Dem Mann werde illegaler Heroinhandel unter Mitführung einer Waffe vorgeworfen. Vier weiter Verdächtige im Alter zwischen 48 und 73 Jahren sind demnach wieder auf freiem Fuß.

Die Ermittler durchsuchten am vergangenen Mittwoch und Donnerstag fünf Wohnungen in München und dem rund 20 Kilometer entfernten Poing (Landkreis Ebersberg). Dabei fanden die Beamten unter anderem rund 240 Gramm Heroin, 160 Tabletten mit dem Schmerzmittel Tilidin sowie rund 7.200 Euro Bargeld. Zudem sei ein E-Scooter sichergestellt worden, der als gestohlen gemeldet war. «Umfangreiche verdeckte Ermittlungen» seien der Razzia vorausgegangen, so die Polizei.