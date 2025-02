Polizeieinsatz wegen Softair-Waffe in Münchner Schule

Ein Schüler hat mit einer Softair-Waffe einen Polizeieinsatz in einer Münchner Schule ausgelöst. Der 14-Jährige hatte die Waffe am Donnerstagvormittag von einem Mitschüler überreicht bekommen und in einer Toilette auf Mitschüler gezielt, wie die Polizei mitteilte. Zivile Beamte nahmen dem Jugendlichen die Waffe ab. Er wurde wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Nach Angaben eines Sprechers handelte es sich um eine Softair-Pistole ohne Munition. Grundsätzlich unterliegen Softair-Waffen nicht den Bestimmungen des Waffengesetzes und dürfen deshalb frei erworben und verwendet werden. Ausnahmen sind sogenannte Anscheinswaffen, die laut Polizeisprecher «täuschend echt» aussehen.