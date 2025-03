Streit in Haus - Bewohner von zwei Männern verletzt

Ein 22-Jähriger ist an seinem Wohnort in Deggendorf bei einem Streit mit zwei Männern verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam es in der Wohnung des jungen Mannes am Donnerstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung mit den beiden Kontrahenten.

Der Streit verlagerte sich ins Treppenhaus. Bei einem Gerangel wurde der Bewohner von den beiden anderen Männern mit einem scharfen Gegenstand verletzt. Um welchen Gegenstand es sich genau handelte, ist bislang unklar. Die Täter flüchteten zu Fuß. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen seien zum aktuellen Stand nicht lebensbedrohlich, teilte die Polizei mit.