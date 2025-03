Tausende Zigaretten in Gastank versteckt

29.200 Zigaretten und 110 Schachteln Parfüm haben Zollfahnder auf der Autobahn 3 in Niederbayern in einem Pick-up gefunden. Nach Angaben des Zolls meldete der Fahrer mit Reiseziel Belgien bei der Kontrolle im Landkreis Passau zehn Stangen an, das entspricht etwa 2.000 Zigaretten. Die Fahnder fanden nach eigenen Angaben aber 16.200 Zigaretten in einem Gastank sowie 13.000 Zigaretten in weiteren Verstecken, wie dem Reserverad oder der Schiebedachabdeckung.

Demnach fanden die Beamten noch 110 Schachteln Parfüm in Seitenablagen über den Kotflügeln, teils noch mit Diebstahlsicherung. Laut Zoll beträgt der Steuerschaden allein bei den Zigaretten 5.835 Euro. Gegen den Fahrer ermittle das Zollfahndungsamt München wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.