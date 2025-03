Überfall auf Münchner Juwelier Thema bei «Aktenzeichen XY»

Gut drei Monate nach einem bewaffneten Überfall auf einen Juwelier in der Münchner Innenstadt wird der Fall Thema bei der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» gezeigt. Die beiden Täter konnten am 19. Dezember 2024 laut Polizei mit einer Beute im Wert von mehreren Hunderttausend Euro flüchten. Im Zuge der Ausstrahlung am Mittwoch (26. März) um 20.15 Uhr hoffen die Ermittler auf neue Hinweise zu den Tätern.

Mitarbeiter und Kunden mit Schusswaffe bedroht

Die gestohlenen Schmuckstücke seien sehr hochwertig, sagte ein Polizeisprecher nach dem Überfall: «Diamanten, Brillanten.» Die Polizei ging davon aus, dass es sich bei den Tätern um Profis handelte.

Zwei Männer hatten das Geschäft am Donnerstagnachmittag betreten. Sie bedrohten Personal und Kunden mit einer Schusswaffe und flohen auf E-Scootern, wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers wurde das Geschäft wohl ganz gezielt ausgesucht.

Tatort in bester Geschäftslage

Der Juwelierladen liegt in einer Straße mit etlichen Läden und Cafés in der Nähe des bekannten Hotels Bayerischer Hof und des Kultusministeriums, auch das Polizeipräsidium ist nur wenige Minuten entfernt.

In dem Geschäft hielten sich zu der Zeit mehrere Angestellte und Kunden auf. Die Polizei fahndete mit mehr als 30 Streifen und einem Hubschrauber nach den Tätern, die jedoch entkommen konnten. Ein Täter sei dabei auf Überwachungsaufnahmen gut erkennbar gewesen, der andere wegen seiner Maskierung aber nicht, sagte ein Polizeisprecher. Um wen genau es sich bei den Männern handelt, ist bisher weiter unklar.