Zehn Jahre nach Banküberfall: Mann stellt sich freiwillig

Zehn Jahre nach einem Banküberfall im niederbayerischen Landshut hat sich der Täter gestellt. Am Sonntag sei ein 58-Jähriger zur Polizeiinspektion Landshut gegangen und habe angegeben, für die Tat verantwortlich zu sein, teilte die Polizei mit.

Im Februar 2015 hatte ein Mann in einer Bank eine Kundin kurzzeitig als Geisel genommen, eine Schusswaffe vorgehalten und von einem Bankangestellten Geld gefordert. Anschließend sei er mit mehreren Tausend Euro geflüchtet. Der Täter konnte «trotz intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen» nicht gefasst werden - bis jetzt.

Gegen den Mann wurde nun Haftbefehl unter anderem wegen räuberischer Erpressung erlassen und er wurde ins Gefängnis eingeliefert.