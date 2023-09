78-Jährige Radlerin stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Zwei Seniorinnen sind in Kühbach in Aichach-Friedberg unterwegs. Die eine saß in ihrem Auto, die andere auf dem Rad. Für sie endete die Begegnung tödlich.

14.09.2023 | Stand: 09:56 Uhr

Eine 78-Jährige ist im Krankenhaus gestorben, nachdem sie Stunden zuvor in Kühbach im Landkreis Aichach-Friedberg von einem Auto erfasst worden war. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Seniorin am Mittwoch mit dem Fahrrad in Kühbach unterwegs gewesen.

Unfall: Radfahrerin bemerkte Auto in Kühbach zu spät

An einer Kreuzung habe die Radlerin ersten Erkenntnissen zufolge das Auto einer 79-Jährigen zu spät erkannt, so die Polizei. Die Frau wurde von dem Wagen erfasst und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort starb sie am Abend.

