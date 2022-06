Lagerfeuer löst Waldbrand in Köditz aus - Wetterdienst warnt vor Waldbränden durch die Trockenheit

Durch die große Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr in Bayern. Bereits am Donnerstag hat ein Lagerfeuer einen Waldbrand in Oberfranken ausgelöst.

17.06.2022 | Stand: 17:16 Uhr

Ein Lagerfeuer in Oberfranken hat einen kleinen Waldbrand ausgelöst - während Behörden in weiten Teilen Bayerns vor einer hohen Waldbrandgefahr warnen. Den Brand in Köditz (Landkreis Hof) hatte am Donnerstag ein Passant gemeldet, die Feuerwehr löschte die etwa 5000 Quadratmeter große Fläche. Die Polizei vermutet laut Mitteilung vom Freitag, dass Unbekannte ein Lagerfeuer gemacht und dieses nicht ordentlich gelöscht hatten.

Waldbrandgefahr in Bayern: Bevölkerung soll sich vorsichtig verhalten

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) appellierte an die Bevölkerung, sich in den Wäldern vorsichtig zu verhalten und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Auch in Wiesen geparkte Autos mit heißen Auspuffanlagen oder Glasflaschen können ausreichen, um ein Feuer auszulösen.

In Ober-, Mittel- und Unterfranken, Oberbayern, Oberpfalz und Schwaben werden die Wälder am Wochenende mit Flugzeugen beobachtet. "Bayern ist sowohl für die frühzeitige Erkennung als auch für die Bekämpfung von Waldbränden bestens gerüstet", sagte Herrmann. Im Brandfall könne auch mit Hubschraubern gelöscht werden - an 18 Standorten stehen dafür laut Minister rund 50 Löschwasserbehälter mit bis zu 5000 Litern Fassungsvermögen bereit.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes zeigt in weiten Teilen Bayerns ein hohes Risiko, vor allem am Sonntag wird in Nordbayern meist Stufe 5 von 5 erreicht, im Süden oft 4 von 5.

Lesen Sie auch: Waldbrandgefahr in Schwaben steigt: Luftbeobachtung am Wochenende auch im Allgäu

Lesen Sie auch