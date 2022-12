Landesamt meldet dieses Jahr schon fast 14.000 Grippe-Fälle in Bayern

Die Zahl der Grippe-Fälle in Bayern ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen - und im Vergleich zum Vorjahr regelrecht explodiert.

Von Allgäuer Zeitung

06.12.2022 | Stand: 12:31 Uhr

Ärzte und Behörden in Bayern verzeichnen immer mehr Grippe-Fälle. Allein in der 47. Meldewoche Ende November 2022 wurden im Freistaat 3719 weitere Fälle von Influenza offiziell festgestellt. Zum Vergleich: In der Woche davor waren es 1914 Fälle, noch eine Woche früher 1191 Fälle.

