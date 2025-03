Feuerwehr rettet Gleitschirmpilot - Hubschrauber beschädigt

Nach der Rettung eines Gleitschirmfliegers in Mittelfranken hat ein Feuerwehrauto einen Rettungshubschrauber beschädigt. Am Sonntag wollte ein 41-jähriger Gleitschirmpilot vom Südhang des Hesselbergs in Richtung Gerolfingen (Landkreis Ansbach) fliegen, wie die Polizei mitteilte. Etwa 300 Meter nach dem Start soll der 41-Jährige die Höhe überschätzt haben und blieb mit dem Schirm in zwei Bäumen hängen.

Die Feuerwehr konnte den 41-Jährigen laut Polizei unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien. Bei Eingang des Notrufs war allerdings nicht klar, ob und wie schwer sich der Pilot verletzt hatte. Deshalb wurde ein Rettungshubschrauber mit Notarzt angefordert.

Der Hubschrauber sei in unmittelbarer Nähe zur Absturzstelle gelandet. Ein dort rangierendes Feuerwehrauto sei jedoch zu nah an den stehen Hubschrauber geraten. Dadurch sei der Hubschrauber leicht beschädigt worden. Nähere Details dazu nannte die Polizei nicht.

Nach einer Untersuchung eines Flugzeugtechnikers durfte der Hubschrauber weiterfliegen, wie es hieß. Wie hoch der entstandene Schaden war, war nicht bekannt. Ebenso unklar war zunächst, ob am Gleitschirm ein größerer Schaden entstand.