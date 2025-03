Wegen Panne: Polizei stößt zufällig auf betrunkenen Fahrer

Eher zufällig hat die Polizei bei Bergkirchen in der Nähe von München einen betrunkenen Lkw-Fahrer angetroffen und wegen einer Bewährungsstrafe festgenommen. Der Lastwagen des bereits mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer auffällig gewordenen Mannes hatte im Landkreis Dachau eine Panne und musste auf dem Standstreifen der Autobahn 99 halten - genau dort, wo die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstag einen Auffahrunfall abwickelte.

Als die Beamten mit dem Fahrer wegen seiner qualmenden Bremsen sprachen, bemerkten sie demnach Alkoholgeruch. Der 52-Jährige saß nach Polizeiangaben mit 2,2 Promille am Steuer, wie ein Atemalkoholtest zeigte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann schon mehrfach betrunken gefahren war und seine Fahrerlaubnis bereits verloren hatte. Da er deshalb unter Bewährung stand, wurde er festgenommen und soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.