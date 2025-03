Auto und Motorrad stoßen zusammen - Motorradfahrer stirbt

Bei einem Unfall in Unterfranken ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Eine 33-jährige Autofahrerin sei am Morgen in Zellingen (Landkreis Main-Spessart) in einen Kreisverkehr eingefahren und dort mit dem Motorrad zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 57 Jahre alte Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Laut Polizei wurden die Fahrzeuge vom Abschleppdienst geborgen und sichergestellt. Der genaue Ablauf des Unfalls wird noch ermittelt.

