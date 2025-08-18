Vier sexuelle Übergriffe - Polizei prüft Zusammenhänge

Nach vier mutmaßlich sexuell motivierten Übergriffen auf drei Frauen und eine Jugendliche in zwei Nachbarorten prüft die Polizei mögliche Zusammenhänge. Zwischen Donnerstag und Samstag seien eine 24-Jährige, eine 36-Jährige und eine 49-Jährige und eine Jugendliche in Ottobrunn und Hohenbrunn (Landkreis München) angegangen worden, teilte die Polizei mit. In allen vier Fällen soll der unbekannte Angreifer den Frauen und der Jugendlichen unter anderem an den Oberkörper gefasst haben.

Als die Opfer schrien und sich teils wehrten, habe der Angreifer jeweils die Flucht ergriffen. In zwei Fällen habe die Polizei unmittelbar danach unter anderem per Hubschrauber nach einem Verdächtigen gesucht, jeweils aber ohne Erfolg. Jetzt werde geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt - und ob sich Verbindungen zu früheren Fällen finden lassen. Auch der genaue Ablauf der Übergriffe sei Gegenstand der Ermittlungen.