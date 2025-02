Kleinkind läuft gegen fahrendes Auto - schwer verletzt

Ein Kleinkind ist in Oberbayern von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das dreijährige Kind sei am Freitagnachmittag von einem Grundstück in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) über den Gehweg bis auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit.

Ein heranfahrender 32-Jähriger habe noch sein Auto gebremst, doch das Kind sei seitlich in den Wagen gelaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Das Kind sei daraufhin fünf Meter durch die Luft geschleudert worden und schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen geblieben.

Es wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.