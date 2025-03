Mann findet Wurfgranate auf seinem Grundstück

Bei Grabungsarbeiten auf seinem Grundstück in Niederbayern ist ein Mann auf eine alte Wurfgranate gestoßen. Der 34-Jährige fand den 15 bis 20 Zentimeter langen und stark verrosteten Gegenstand am Freitag in Landshut, wie die Polizei mitteilte. Spezialkräfte entsorgten die Granate am Nachmittag.

Ob es sich um ein Weltkriegsrelikt handelt, ist laut einem Polizeisprecher bislang nicht abschließend geklärt. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.