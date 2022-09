Lange Nacht der Feuerwehr mit 700 Feuerwehren aus Bayern

Der Landesfeuerwehrverband Bayern lädt für den 24. September zur "langen Nacht der Feuerwehr". Auch im Allgäu öffnen Freiwillige Feuerwehren ihre Türen.

22.09.2022 | Stand: 14:43 Uhr

"Wenn ich groß bin, möchte ich Feuerwehrmann werden" - auch im Allgäu träumen viele Kinder von diesem Beruf. Am 24. September haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich einen Einblick vom Alltag eines Feuerwehrmanns zu machen. Bayernweit findet die "lange Nacht der Feuerwehr" statt.

Feierlich eröffnet wird diese besondere Art "Tag der offenen Tür" am Samstag, 24. September, um 16 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Schwabach in Mittelfranken - stellvertretend für alle bayerischen Feuerwehren durch Johann Eitzenberger, Vorsitzender Landesfeuerwehrverband (LFV) und Schwabachs Stadtbrandrat Holger Heller. Der Tag ist eingebettet in die Kampagne „Helfen ist Trumpf“. Auch deshalb gibt es einen bayernweit einheitlichen Termin.

Selbstverständlich wird die "lange Nacht der Feuerwehr" auch im Allgäu begangen. Mit zahlreichen Ausstellungen, Vorführungen und vielen Mitmach-Aktionen für Groß und Klein.

Lange Nacht der Feuerwehr

Oberallgäu

Dietmannsried

Ermengerst

Hegge

Kimratshofen

Kreuzthal-Eisenbach

Lauben-Heising

Moosbach-Untergassen

Muthmannshofen

Schrattenbach

Wildpoldsried

Ostallgäu

Buchloe, Lindenberg und Jengen

Dösingen

Friesenried

Füssen-Stadt

Geisenried

Görisried

Lengenfeld

Obergünzburg

Oberthingau

Ronsberg

Roßhaupten

Ruderatshofen

Schwangau

Stötten

Unterthingau

Unterallgäu