Lastwagen fahren auf A8 aufeinander - Autobahn teilweise gesperrt

Bei einem Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der Autobahn 8 im Landkreis Rosenheim ist ein Fahrer schwer verletzt worden.

19.10.2021 | Stand: 07:43 Uhr

Die Autobahn war in der Nacht zum Dienstag stundenlang gesperrt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Kurz nach Mitternacht war hinter der Anschlussstelle Frasdorf in Richtung Salzburg ein Lastwagen auf einen anderen aufgefahren. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte ein Lastwagenfahrer zu spät, dass der Lastwagen vor ihm langsamer fuhr.

Unfall könnte auch noch Auswirkung auf den Berufsverkehr haben

Der 57-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Morgen gab die Polizei zunächst einen Fahrstreifen wieder frei. Die Beamten rechneten damit, dass die Sperrung auch Einfluss auf den Berufsverkehr haben könnte. Bei dem Unfall ist ein Schaden von etwa 85.000 Euro entstanden.

