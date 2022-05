Unfall mit Dachluke: 22-Jährige in Regensburg schwer verletzt

Lebensgefahr nach einem schweren Unfall in Regensburg: Eine 22-jährige Frau wird in einer Dachluke eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

09.05.2022 | Stand: 16:42 Uhr

Eine junge Frau hat sich in Regensburg in einer Dachluke eingeklemmt und schwerste Verletzungen erlitten. Die hydraulische Dachluke in dem Wohnhaus sei etwa so groß wie eine Tür und führe zu einer Dachterrasse, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ebenfalls am Montag verunfallte eine Frau am Forum Allgäu.

Unfall mit Dachluke: 22-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr

Die 22-Jährige sei wegen ihrer Verletzungen zunächst in Lebensgefahr gewesen, inzwischen sei ihr Zustand stabil. Feuerwehrleute befreiten die Frau am Sonntag aus ihrer Notlage, Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Wie und warum sich die junge Frau in der Dachluke einklemmte, war zunächst unklar.