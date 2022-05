Nur einen Tag nach dem Fund einer Frauenleiche in Coburg hat die Polizei einen verdächtigen Mann festgenommen.

24.05.2022 | Stand: 11:28 Uhr

Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Coburg der Deutschen Presse-Agentur. Eine 28 Jahre alte Frau aus Bad Rodach (Landkreis Coburg) war fast zwei Wochen lang vermisst worden. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber, Tauchern und Spürhunden tagelang nach ihr.

Leiche im Wald in Coburg gefunden - Polizei suchte tagelang nach Frau

Am Montag wurde eine Leiche in einem Waldstück nahe eines Sees in Coburg gefunden. In der Nähe war das Auto der Frau etwa zum Zeitpunkt ihres Verschwinden gesehen worden.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.