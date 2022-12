"Letzte Generation" kündigen verstärkte Störungen an - vor allem in zwei Städten

Die Pause ist vorbei: Die "Letzte Generation" kündigt erneut Proteste an - auch über Weihnachten und Neujahr. Zwei Städte liegen im Fokus.

02.12.2022 | Stand: 13:11 Uhr

Nach einer kurzen Unterbrechung ihrer Proteste hat die Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" weitere und verstärkte Störaktionen vor allem in Berlin und München angekündigt. Man ziele von Montag an weiter auf die "Adern der Gesellschaft", etwa Verkehrsverbindungen - und "dort wird es weiter an allen Ecken und Enden Unterbrechungen geben", sagte einer der Mitgründer der Gruppe, Henning Jeschke, am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Man wolle den Alltag der Gesellschaft stören, dazu werde es auch wieder symbolische Aktionen geben, um mehr Klimaschutz durchzusetzen.

Sprecherin der "letzten Generation": "Der Widerstand wird stärker werden."

Die Sprecherin der Gruppe, Carla Hinrichs, sagte: "Der Widerstand wird stärker werden. Und er hört auch nicht an Weihnachten auf, und auch nicht im neuen Jahr." Zahlreiche Menschen in ganz Deutschland würden sich ihnen derzeit anschließen. In Berlin und München seien für Montagmorgen größere Aktionen geplant. Ein junger Mann aus München, der nach eigenen Angaben fast einen Monat im Gefängnis saß, kündigte eine große Blockadeaktion am Montag um 8.00 Uhr am Münchner Karlsplatz an. "Wir lassen uns nicht von Gefängnisstrafen davon abhalten, für eine gute Zukunft zu kämpfen." Auch ein Kemptner Aktivist will sich trotz Präventivhaft nicht vom Protestieren abhalten lassen.

Immer drastischere Proteste: So reagiert die Öffentlichkeit und Politik

Die Gruppe blockiert seit Beginn des Jahres immer wieder Straßen und sorgte auch mit anderen Aktionen für Aufsehen. Angekündigt wurde eine "maximale Störung der öffentlichen Ordnung". Zuletzt erzeugte eine Blockade auf dem Berliner Flughafen erhitzte Gemüter und politische Debatten. Auch in Kempten ist die Lage eskaliert: Hier haben Autofahrer Klimaaktivisten von der Straße gezerrt.

Politiker äußerten Verständnislosigkeit oder forderten harte Strafen. Einige Allgäuer Politiker kritisieren vor allem die Mittel der "Letzten Generation". In Berlin und München wurden inzwischen viele Blockierer zu Geldstrafen verurteilt. Einige wurden vorbeugend ins Gefängnis gesperrt, weil sie weitere Störungen angekündigt hatten.

