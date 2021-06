"Lockdown keine Entschuldigung" - Augsburg will Krawalle aufarbeiten

Polizisten stehen an einem Platz in der Innenstadt, wo sich Menschen zum Feiern versammelt haben. Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag eine Ansammlung von hunderten Feiernden aufgelöst. Bei dem Einsatz seien zahlreiche Beamte verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch auf der Seite der Feiernden habe es Verletzte bei dem Einsatz gegeben.