Lottozentrale sucht mit Fahndungsplakat vergeblich Millionengewinner

PLAKATSUCHE IN MEMMINGEN: In Schwaben knackte ein Mann oder eine Frau Ende 2019 bei der damals erstmals veranstalteten Lotterie "BayernMillionen" gleicht den Hauptgewinn. Bekannt ist, dass der Spielschein am 21. Dezember 2019 um 11.30 Uhr in einer Annahmestelle im Raum Memmingen abgegeben wurde - doch seitdem sind Schein und Besitzerin oder Besitzer verschollen. Die Lottozentrale startete später sogar eine Art Fahndungsaktion, um fündig zu werden: "Wir haben Plakate drucken lassen, um darauf hinzuweisen, dass noch was abzuholen ist", erzählt Lotto-Sprecher Rainer Holmer. Ohne Erfolg: "Wir suchen immer noch." Wegen des Spieldatums wird vermutet, dass das Los mit der Nummer 0426492 vielleicht an Heiligabend 2019 unter irgend einem Christbaum lag und danach keine weitere Aufmerksamkeit erhielt. Wer weiß das schon? Nun bleibt noch bis 31. Dezember 2023 Zeit, die Million zu holen. Falls nicht, wandert die verfallene Summe in den Topf von neuen Sonderauslosungen. Oder der bayerische Finanzminister freut sich über eine Geldspritze, die für gemeinnützige Zwecke verwendet werden kann.