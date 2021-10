Mit einem einzigen Stich getötet: 14-Jährige wurde in München tot aufgefunden

Die Polizei hat im Fall der getöteten 14-Jährigen in München einen Tatverdächtigen gefasst. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sie im Schlaf getötet wurde.

25.10.2021 | Stand: 14:31 Uhr

Update, Montag 25. Oktober, 14:25 Uhr:

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die in München getötete 14-Jährige im Schlaf umgebracht wurde. "Wir gehen von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus und von dem Mordmerkmal der Heimtücke", sagte die Sprecherin der Behörde, Juliane Grotz. Das Mädchen sei arg- und wehrlos gewesen, die Todesursache ein einziger Stich in die Brust.

Der 17-Jährige, der im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am Montagmorgen widerstandslos festgenommen wurde, war nach Polizeiangaben schon seit einigen Monaten mit der Schülerin befreundet und habe regelmäßig in der Wohnung der Familie übernachtet - so auch in der Tatnacht.

Das Mädchen und der Jugendliche seien am Samstagabend zusammen in ihr Zimmer gegangen. Am nächsten Morgen habe die Mutter der 14-Jährigen ihre Tochter dann tot im Bett gefunden. Das Mädchen soll zwischen 4 und 6 Uhr am frühen Morgen getötet worden sein.

14-Jährige in München tot aufgefunden

Im Fall der gewaltsam getöteten 14-Jährigen in München ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Einsatzkräfte der Bundespolizei hätten am Montagvormittag einen 17-Jährigen festgenommen, teilte die Polizei in München mit. Weitere Details wollten die Ermittler mittags (13.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. Die Schülerin war am Sonntagmorgen in einer Wohnung gefunden worden. Versuche, die 14-Jährige wiederzubeleben, blieben erfolglos.

