20-Jähriger nach Vermisstenanzeige tot aufgefunden

Die Polizei hat am Montag einen toten Mann gefunden. Nur wenige Stunden zuvor hatte seine Familie den 20-Jährigen aus Haar als vermisst gemeldet.

24.01.2022 | Stand: 15:58 Uhr

Am Montag hat die Polizei einen Toten nahe Grafing bei München entdeckt. Wie die Beamten mitteilten, handelt es bei der Leiche um einen 20-Jährigen aus Haar. Familienangehörige in München hatten den jungen Mann nur wenige Stunden vorher als vermisst gemeldet.

Vermisster aus Haar leblos in Grafing-Bahnhof gefunden - Kripo ermittelt

Am Nachmittag fanden Polizisten den 20-Jährigen leblos in Grafing-Bahnhof. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt nun zur Todesursache. (Lesen Sie auch: Amoklauf auf Uni-Campus in Heidelberg - drei Verletzte, zwei Menschen tot)