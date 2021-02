Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in München

Bei einem Wohnungsbrand in München sind zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann verletzt worden.

20.02.2021 | Stand: 14:18 Uhr

Alle drei hatten giftigen Rauch eingeatmet und kamen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Brand in München: Feuerwehr rettet Bewohner mit Drehleiter

Das Feuer war am Freitagabend im ersten Stock des Hauses ausgebrochen. Zwei Menschen wurden über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht gebracht. Auch andere Bewohner des dreistöckigen Gebäudes im Stadtteil Freiman mussten wegen der Rauchentwicklung ins Freie.

Zur Schadenshöhe machte die Feuerwehr Muenchen zunächst keine Angaben. Warum in der Wohnung Feuer ausbrach, sollen Ermittlungen der Polizei klären (Lesen Sie auch: Feuer in Kaufbeuren: Warum der Brand in Großkemnat so verheerend war).

Bilderstrecke

Große Brände im Allgäu 2021