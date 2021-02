Münchner Rentner versucht, Küchen-Feuer zu löschen

Ein Rentner hört seltsame Geräuche aus der Nachbarwohnung - kurze Zeit später versucht er, ein Feuer zu löschen.

28.02.2021 | Stand: 11:01 Uhr

Die Küche einer Wohnung in der Münchner Schraudulphstraße hat am Samstagnachmittag gebrannt. Der 30-jährige Bewohner wurde dabei leicht verletzt.

Zuvor hatte 77-jähriger Mann laut Polizei seltsame Geräusche aus der Nachbarwohnung gehört, woraufhin er in den Flur ging. Er erkannte schnell, dass es zu einem Brand in der Küche seines 30-jährigen Nachbarn gekommen war. Während der junge Mann bereits einen Notruf (112) an die Integrierte Leitstelle absetzte, holte der Rentner seinen Feuerlöscher aus der Wohnung und versuchte, das Feuer zu löschen! Im Anschluss flüchteten beide ins Freie und warteten auf die Feuerwehr.

Beim Brand in München verletzt sich der Bewohner leicht

Ein Trupp mit Atemschutzgeräten löschte das Feuer schnell. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes untersuchten zudem beide Männer. Der 30-jährige Bewohner wurde zur weiteren Kontrolle in eine Münchner Klinik gebracht. Unverletzt konnte der 77-jährige Rentner zuhause bleiben.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

