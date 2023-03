Märchenhafter Kampf am Kraftwerk

Das ist eine coole Idee: Ein Musical auf dem Forggensee! Auf dem Schiff MS Füssen führen die Schauspieler das Stück "Der Schwanenprinz" auf. Die spannenden Fotos von der Vorpremiere siehst Du bei uns.

01.03.2023 | Stand: 10:38 Uhr

Es ist ein erbitterter Kampf um die Gralsburg: Prinz, Prinzessin und der Anführer der Schwanenritter sehen sich dem riesenhaften Roten Ritter gegenüber.

Es gilt, den Kelch der Träume zurückzuerobern und wieder dem magischen Schwan zu übergeben. Die Zukunft der Menschen steht auf dem Spiel bei diesem Kampf zwischen Gut und Böse. Das mit Lichteffekten aufgeladene Spektakel am Wasserkraftwerk Roßhaupten ist ein Höhepunkt des Musicals „Der Schwanenprinz“, das wieder an Bord des Forggenseeschiffes MS Füssen und am Seeufer über die Bühne geht.

Das Füssener Gesangspaar Janet Chvatal (52) und Marc Gremm (46) hat seine Erfolgsproduktion von 2016 (zwölfmal ausverkauft) neu bearbeitet. Die Geschichte um den jungen König Ludwig II. mit seiner Leidenschaft für Sagen und Legenden wird dichter und stringenter erzählt.

Über 40 Leute haben mitgewirkt

Die Botschaft ist die selbe: „Lebe deinen Traum“. 150 Besucher erlebten gestern Abend die Premiere der Wiederaufführung mit über 40 Mitwirkenden. Bis 20. August wird die MS Füssen noch 13 Mal zum Musical-Schiff. Es gibt allerdings nur noch Restkarten.

"Königstrio" auf der Bühne

Eine der packenden neuen Szenen spielt an Bord. Dabei stehen alle drei „Könige“ auf der Bühne: Linus Langenbacher gibt den kindlich-leidenschaftlichen Schwanenprinzen, Elias Herrmann den jungen, mit der Herrscherbürde hadernden König und Marc Gremm den älteren desillusionierten.

Mit Kaiserin, Prinzessin und Diener ringen sie singend den bösen Zauberer Klingsor und die Hexe Kundry nieder. Neben einer kleinen Bühne auf dem Mitteldeck steht den 20 Akteuren ein Mittelgang als Spielfläche zur Verfügung.

Den nutzt auch eine quirlige Volkstanz-Gruppe, die nach einem Halt am Ufer an Bord kommt.Komponist Nic Raine hat einige Stücke hinzukomponiert. Davon profitiert die Figur des Dieners, der sich vom strengen Erzieher des kleinen Ludwig zu einem lebenslustigen Verliebten wandelt.

Mr. Bean lässt grüßen

Christopher Green spielt ihn mit viel Witz und Verve in Anlehnung an Mr. Bean. Sein Liebeslied am Ende ist zwar eine fulminante Einlage. Doch im erzählerischen Kontext – der König hat den Glauben an seine Träume wiedergefunden – will die komödiantische Szene nicht so recht passen.

Das fast identische Ensemble von 2016 trumpft geschlossen auf: Ausdrucksstark und volltönig agieren die Profis Marc Gremm (König), Janet Chvatal (Kaiserin), Patrick Simper (Klingsor, Vater Ludwigs) und Suzan Zeichner (Kundry, Mutter).

Auch die jungen Amateure überzeugen stimmlich und darstellerisch: Neben Langenbacher und Herrmann sind dies Rosalie Kratzer (Prinzessin) und Sarah Hummel (junge Kaiserin, Schwan).

Auch die Natur spielt eine Rolle

Als „Musical-Abenteuerreise“ bezeichnen Chvatal/Gremm ihr zweieinhalbstündiges Musiktheater, bei dem auch die Natur, der Forggensee mit Wiesen, Bergen und Schloss Neuschwanstein eine wichtige Rolle spielt.

Egal ob die Zuschauer links oder rechts sitzen, die Kapitäne haben sich eine „Fächer-Choreographie“ ausgedacht, damit alle der 150 Zuschauer einen Blick auf die Spielszenen an Land werfen können. Einmal taucht auch ein magischer Schwan mit einer Spannweite von sechs Metern auf.

Optik vom US-Designer

Entworfen hat ihn, wie den Roten Ritter, der US-amerikanische Designer Michael Curry, der auch schon für Walt Disney arbeitete. Regie führt mitunter auch das Wetter: Bei der verregneten Vorpremiere konnte die MS Füssen wegen starker Strömung nicht wie geplant nah an die Gralsburg heranfahren, was den Schaueffekt jedoch nur geringfügig trübte.

Der Traum vom eigenen Musical

Mit dem „Schwanenprinzen“ haben sich Chvatal/Gremm den Traum vom eigenen Musical erfüllt. Sie wollen die Besucher anstiften, sich ihrer Träume zu erinnern. Und so singt Chvatal als Kaiserin: „Leb’ deinen Traum und träume nicht dein Leben, leb’ deinen Traum und fang heute damit an. Wenn du dir treu bist und tust, was du liebst, wird dein Traum wahr.“

Karten: Die Vorführungen an diesem Wochenende sind ausverkauft. Für die weiteren Termine gibt es nur noch Restkarten.