Maikäferplage im Bayerischen Wald: Wiesen sind in Gefahr

Zwei Hände voll mit Maikäfer-Larven (Engerling) von einer Wiese: Nach der enorm hohen Zahl an Maikäfern in diesem Jahr fürchten Landwirte in den betroffenen Regionen um ihre Wiesen. Die Maikäfer-Larven leben im Boden und ernähren sich von Graswurzeln. Bei massenhaftem Befall durch die Tiere sterben Wiesen großflächig ab.