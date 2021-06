Mann geht mit Gitarre auf Polizisten los

Am Bahnhof in Pasing pöbelt ein Mann Bahnmitarbeiter an und geht schließlich mit einer Gitarre auf Bundespolizisten los. Die Beamten fesseln ihn.

22.06.2021 | Stand: 08:36 Uhr

Ein laut Polizei aggressiver "Maskenverweigerer" hat am Bahnhof in Pasing für einen Polizeieinsatz gesorgt: Der 42-Jährige ging mit einer Gitarre auf Polizisten los. Am Montag gegen 18.30 Uhr informierte die Leitstelle der Deutsche Bahn Sicherheit die Bundespolizei darüber, dass am Bahnhof ein "Maskenverweigerer" mit Hund aggressiv pöbelte. Wenig später jedoch ging der Mann davon.

Mann trifft junge Polizistin mit Gitarre

Kurz darauf fiel der 42-Jährige erneut am Bahnsteig durch sein Verhalten auf. Die Sicherheitsmitarbeiter der Bahn forderten daher Unterstützung durch die Bundespolizei an. Als die Beamten den 42-Jährigen ansprachen, reagierte dieser nach Polizeiangaben aufbrausend und ging mit seiner Gitarre auf die Polizisten los. Bei dem Angriff traf er eine 24-jährige Beamtin am Oberschenkel.

Mit Hilfe von Pfefferspray brachten die Polizisten den Mann unter Kontrolle und fesselten ihn anschließend. Der Mann leistete laut Polizei erheblichen Widerstand, sodass er von drei Beamten zum Rettungswagen getragen wurde. Außerdem beleidigte er die Polizisten. (Lesen Sie auch: Aggressive Frau schlägt Polizisten die Nase blutig)

42-Jähriger leicht am Kopf verletzt

Da der 42-Jährige nach eigenen Angaben unter gesundheitlichen Problemen leidet, wurde er zur Beobachtung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Er erlitt durch den Einsatz leichte Verletzungen am Kopf. Die Beamtin, die er mit der Gitarre getroffen hatte, war weiterhin dienstfähig.

Nachdem dem Mann Blut abgenommen wurde, wurde er wieder entlassen. Die Bundespolizei führt die Ermittlungen zum Vorfall.

