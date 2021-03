Mann greift Jugendlichen an - Streit wegen gestohlener Zigaretten eskaliert am Bahnhof Pasing

Zwei Diebe stehlen einem Mann am Bahnhof Pasing seine Zigarettenpackungen. Er verdächtigt einen 14-Jährigen, der Dieb zu sein und verletzt den Jugendlichen.

Nachdem ihm zwei Packungen Zigaretten gestohlen wurden, hat ein 33-Jähriger am Mittwochabend einen 14-jährigen angegriffen, der sich ebenfalls am Bahnhof in Pasing aufhielt. Laut Polizei kam es gegen 17.40 Uhr zu der Auseinandersetzung.

Zwei Unbekannte stehlen dem Mann Zigaretten am Bahnhof Pasing

Der 33-jährige Mann war gerade in der Unterführung am Bahnhof in Pasing unterwegs. Zwei Männer griffen ihn an und stahlen ihm laut Polizei zwei Päckchen Zigaretten. Beide flüchteten nach dem Diebstahl. Ein Jugendlicher, der während des Vorfalls neben ihnen stand, blieb zurück. Der Bestohlene beschuldigte den 14-Jährigen, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Zuerst griff er den Jugendlichen verbal an, später auch körperlich. Der 33-Jährige verletzte ihn an der Hand und riss ihm eine Kette vom Hals.

Der Bestohlene greift einen Jugendlichen an und verletzt ihn

Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn wurden auf den Streit aufmerksam und griffen ein. Der 33-Jährige zog den Jugendlichen daraufhin aus des Bahnhofs und drohte ihm weitere Gewalttaten an. Erst auf der Straße vor dem Bahnhofsgelände gelang es den Sicherheitskräften, die beiden zu trennen und den Streit aufzulösen.

Nun ermittelt die Polizei gegen den 33-jährigen Mann wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Außerdem laufen auch Ermittlungen gegen die beiden noch unbekannten Zigaretten-Diebe.

