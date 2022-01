Passant findet erfrorenen Mann in Bad Aibling

Ein Zeuge findet in Bad Aibling eine leblose Person. Die Einsatzkräfte können allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Vermutlich ist er erfroren.

26.01.2022 | Stand: 10:37 Uhr

Ein erfrorener Mann ist am Dienstagnachmittag in Bad Aibling gefunden worden. Die Kripo Rosenheim hat Ermittlungen zum Todesfall aufgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich ein Zeuge kurz nach 16 Uhr: Er hatte eine leblose Person in der Birkenstraße gefunden. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Lesen Sie auch: 20-Jähriger in München nach Vermisstenanzeige tot aufgefunden)

Erfrorener Mann in Bad Aibling: Mann war stark alkoholisiert

Wie die bisherigen Ermittlungen der Kripo Rosenheim ergaben, handelt es sich um einen 53 Jahre alten Mann aus einer Gemeinde im südlichen Landkreis Rosenheim. Er war am Montagabend zuletzt lebend gesehen worden und war stark betrunken. Laut Polizeiangaben muss der Mann in der Birkenstraße rund zwei Meter tief in einen Drainagengraben gefallen sein, wo er vermutlich erfror. Rechtsmedizinische Untersuchungen sollen dies in den kommenden Tagen klären. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter ergaben sich keine.

Lesen Sie auch: Zwei Tote Kinder in Unterfranken gefunden: Ursache weiter unklar

Lesen Sie auch