Mann lässt vor zwei 17-Jährigen im Zug seinen Penis aus der Hose hängen

Sexuelle Belästigung in einem Zug von München nach Regensburg. Ein Mann ließ vor zwei 17-jährigen Frauen sein Glied aus der Hose hängen.

08.08.2022 | Stand: 14:21 Uhr

Ein Mann hat in einem Zug von München nach Regensburg zwei 17-Jährige sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die beiden Frauen am Münchner Hauptbahnhof in den Zug und setzten sich auf einen Platz gegenüber von dem Täter.

Sexuelle Belästigung auf der Fahrt von Freising nach Eggmühl

Ab dem Bahnhof in Freising ließ dieser dann seinen Penis aus der Hose hängen. Erst als eine weitere Frau ihn am Bahnhof Eggmühl darauf ansprach, packte er diesen wieder ein.

Das Bundespolizei Regensburg ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen.Die Beamten bitten Zeugen, die Angaben zu der Identität des mutmaßlichen Täters machen können, sich unter der Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de zu melden.

Nach diesem Mann sucht die Polizei

circa 1,80 m groß

etwa 40 Jahre alt

blaues Oberteil

blaue Badeshorts mit rotem Streifen

schwarze Espadrilles

Sonnenbrille

Armbanduhr

weiße Ohr-Kopfhörer ohne Kabel

blaue Tasche

