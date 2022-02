Um kurz vor sechs Uhr morgens springt in Nürnberg ein Mann auf mehreren geparkten Autos herum. Die Polizei fasst den Mann im psychischen Ausnahmezustand.

25.02.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Ein Mann ist am Donnerstagmorgen in Nürnberg-Gostenhof auf mehreren geparkten Autos herumgesprungen. Die alarmierte Streife fand den 28-jährigen Täter in einem Gebäude in der Hessestraße. Der Mann räumte seine Taten ein.

Da sich der 28-Jährige vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn Beamte im Anschluss in ein Krankenhaus. Wie groß der Schaden ist, ist aktuell noch nicht klar, die Polizei sucht noch nach allen Geschädigten.

