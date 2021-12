Mann verletzt Ex-Lebensgefährtin mit einem Messer - Haftantrag gestellt

Ein 36-Jähriger hat in Nürnberg seine Ex-Lebensgefährtin offenbar mit einem Messer verletzt. Gegen ihn wurde ein Haftantrag gestellt.

Bei einem Streit am Dienstag-Abend gegen 19.30 Uhr in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil Langwasser soll ein Mann seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Küchenmesser verletzt haben. Wie die Polizei mitteilt, hat der 36-Jährige die Frau und das gemeinsame Kleinkind in ihrer Wohnung besucht. Im Verlauf des Abends kam es zwischen den beiden zum Streit, bei dem der Mann offenbar die Nerven verlor.

Er beschädigte wohl Teile des Inventars und beleidigte die Frau. Später schlug er auf sie ein und verletzte sie mit einem Küchenmesser leicht an der Hand. Die Frau rief die Polizei, woraufhin der 36-Jährige die Flucht ergriff. Ohne Einverständnis der Mutter nahm er das gemeinsame Kind mit.

Nach Messer-Angriff in Nürnberg: Mann auf der Flucht

Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei, das Kind ausfindig zu machen und wieder in die Obhut seiner Mutter zu übergeben. Der wohnsitzlose Mann ist immer noch auf der Flucht. Die Staatsanwaktschaft Nürnberg-Fürth stellte einen Haftantrag gegen ihn. Der 36-Jährige muss sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.

