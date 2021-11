Mehrere Verletzte bei Messer-Angriff im ICE von Regenburg nach Nürnberg

Bei einem Messer-Angriff in einem ICE zwischen Nürnberg und Regensburg sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann wurde offenbar festgenommen.

06.11.2021 | Stand: 11:40 Uhr

In einem ICE auf dem Weg von Regensburg nach Nürnberg ist es am Samstagmorgen zu einer Mersser-Attacke gekommen. Mehrere Menschen wurden dabei offenbar verletzt.

Der Zug stehe derzeit in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstagvormittag. Es laufe ein Großeinsatz der Polizei. Offenbar wurden Fahrgäste attackiert.

Laut Polizeipräsidium Oberpfalz wurde der Polizei gegen 9.00 Uhr mitgeteilt, "dass es in einem ICE zu Angriffen auf Fahrgäste kommen soll. Die Polizei konnte kurz darauf eine männliche Person festnehmen. Mehrere Personen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt." Es bestehe aktuell keine Gefahr mehr. "Derzeit liegen noch keine näheren Erkenntnisse zu den beteiligten Personen vor." Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort.

Seubersdorf: Zwei Polizisten gehen über einen Vorplatz am Bahnhof. In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat es am Samstag eine Messerattacke gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Bild: vifogra/dpa

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, ist unklar, ob die Attacke einen terroristischen Hintergrund hat. Etwa 200 Menschen mussten demnach aus dem Zug gebracht werden. Laut Bild.de wurden bei der Attacke drei Menschen verletzt. Zwei davon schwer.

Die Fahrgäste befänden sich aber nicht in Lebensgefahr. Ein offenbar glücklicher Zufall: Zwei Einsatzzüge des Unterstützungskommandos (Spezialkräfte der bayerischen Polizei) waren demnach auf dem Weg zum Fußballspiel nach Regensburg und deshalb zum Tatzeitpunkt in direkter Nähe.

Bahnstrecke Regensburg-Nürnberg gesperrt - Züge werden zurückgehalten

Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, die Bahnstrecke Regensburg-Nürnberg sei seit etwa 9.00 Uhr gesperrt. "Im Moment werden die Züge an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten." (mit dpa)

Weitere Infos folgen.

