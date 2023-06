Video zeigt: Meteorit verglüht am Nachthimmel über Bayern

Phänomen am Himmel über Deutschland und Bayern: Ein Meteorit ist hell leuchtend verglüht. Es gibt ein Video des Spektakels.

27.06.2023 | Stand: 13:34 Uhr

In der vergangenen Nacht erlebten Hobbyastronomen und Sternengucker in Deutschland und besonders gut in einigen Regionen in Bayern ein beeindruckendes Spektakel am Nachthimmel: Ein anscheinend größerer Meteorit ist hell leuchtend verglüht. Ob dieses Phänomen auch vom Allgäu aus zu bestaunen war, ist noch ungeklärt.

Was ist passiert in der Nacht von Montag auf Dienstag? "Um 22.45 Uhr war über dem Westhorizont ein extrem heller Meteor (Bolide) zu sehen!! Zum Zeitpunkt der Explosion war es wahrscheinlich heller als der Vollmond, und es besteht eine echte Chance, dass sogar kleine Fragmente zu Boden fielen. Video von Dan Neumann aus Pilsen." So steht es übersetzt auf der Twitter-Seite des tschechischen Hydrometereologischen Instituts.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war ein Meteorit in der Atmosphäre verglüht. um 23.09 Uhr. Und schnell häufen sich darunter die Kommentare. "Wie ein Blitz, nur größer", "irgendwie grün", wie ein dreifacher grüner Blitz. - das waren laut Fränkischer Tag Kommentare in einer Facebookgruppe aus Forchheim in Oberfranken.

So entsteht ein Meteoritenschauer

Der Meteoritenschauer, auch bekannt als Meteorschauer oder Meteorstrom, tritt auf, wenn die Erde die Umlaufbahn eines Kometen kreuzt oder in eine Staub- oder Trümmerspur eines Kometen gerät. Durch die Anziehungskraft der Erde gelangen die winzigen Partikel in die Atmosphäre und verglühen aufgrund der Reibung mit der Luft. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Schauspiel am Himmel, bei dem die Meteore als leuchtende Streifen oder sogenannte Sternschnuppen erscheinen.

Wissenschaftler analysieren Staubpartikel

Meteoritenschauer sind nicht nur für Astronomie-Enthusiasten von Interesse, sondern auch für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Durch die Analyse der Staubpartikel, die bei den Meteoren entstehen, können Forscher Erkenntnisse über die Zusammensetzung von Kometen und anderen Himmelskörpern gewinnen. Dies kann wiederum das Verständnis des Universums vertiefen und Informationen über die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems liefern.

Sternschnuppen: Was sind die Perseiden?

Wer eine Sternschnuppen-Nacht erleben will, hat dazu im Juli und August eine gute Gelegenheit. Denn die Perseiden 2023 kommen dann - und versprechen viele und teilweise auch sehr helle Sternschnuppen am Nachthimmel. Sternengucker können im Regelfall 50 bis 100 dieser Meteore pro Stunde wahrnehmen. Durch den vom Vollmond im August aufgehellten Himmel war in 2022 nur ein Blick auf die hellsten Exemplare möglich. 2023 scheint die Lage für eine Sternschnuppennacht besser.

Wie oft landen Meteoriten auf der Erde?

Auf dem heutigen Bundesgebiet wurden nach Angaben der Mineralogischen Staatssammlung in München allein bis 2014 rund 30 Meteoriten dabei beobachtet, wie sie auf die Erde fielen, und dann sichergestellt. 17 weitere wurden zufällig gefunden. In Bayern sind - mit dem neuen Fund aus der Nähe von Dachau - diese sieben Fälle bekannt: