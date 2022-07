"Mir Allgäuer sind scho coole Hund!"

Die Kemptener Kultbox? Ausverkauft! Das neue Album? Am Start! Die Tour? Durchgeplant! Mit dem Auftakt am Samstag in der Kultbox startet die Allgäuer Reggae-Combo Losamol in die Konzert-Saison. Bis nach Würzburg, Dortmund und Karlsruhe trägt die Band das Allgäuer Lebensgefühl in diesem Jahr. Wie wichtig die 'Hoimat' ist, wo's die schönsten Ecken im Gäu gibt und warum er Beef mit Mehmet Scholl hat, erzählt Losamol-Gründer Martin Folgmann auf allgaeu.life .

15.07.2022 | Stand: 10:09 Uhr

Wenn er nicht gerade wandert oder tourt, spielt Martin an der Klampfe. Bild: Stephan Michalik

"Läuft bei uns!" sagt Martin und grinst über beide Ohren. Wobei: Der 33-Jährige sagt nicht 'uns'. Er sagt 'eis'. Martin ohne Dialekt? Das geht nicht goht it. Mit 'eis' meint er Thomsun, Jo-Lion, EdwardTwentyOne und sich, also Losamol. Die Band, die 2011 eigentlich aus einem Gag heraus den Song "Nauf auf die Bank" aufnahm. Die Band, die seit spätestens 2013 in der ganzen Region bekannt ist. Die Band, die mit Reggae-Vibes und Mundart-Texten mittlerweile auch das Publikum außerhalb der Allgäuer Grenzen begeistert.

2017 kommt einiges nach: "Wir sind mega-viel unterwegs dieses Jahr und spielen auch richtig große Konzerte. Und unser neues Album H.D.M (übrigens ein echtes Brett, findet die allgaeu.life-Redaktion) erscheint am Samstag. Das ist richtig geil! Des isch richtig geil!"

Bilderstrecke

Losamol in der ausverkauften Kultbox

1 von 12 Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech 2 von 12 Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech 3 von 12 Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech 4 von 12 Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech 5 von 12 Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech 6 von 12 Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech 7 von 12 Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech 8 von 12 Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech 9 von 12 Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech 10 von 12 Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech 11 von 12 Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech 12 von 12 Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech Ausverkaufte Hütte, geile Stimmung und das neue Album ist draußen: Losamol feierte am Samstag eine Riesenparty in der Kemptener Kultbox. Bild: Anja Worschech 1 von 12 Immer wieder spielen die Jungs vom Losamol mit dem Publikum. Hier im Bild: Thomas Schneider (Thomsun) Bild: Anja Worschech Immer wieder spielen die Jungs vom Losamol mit dem Publikum. Hier im Bild: Thomas Schneider (Thomsun) Bild: Anja Worschech

Wer mit Martin spricht, der merkt gleich: sein 'allgäuern' ist keine schnöde Bühnen-Fassade. Es ist sein Lebensgefühl. Ein Vibe, den Losamol vermitteln will. "Es ist ja auch einfach geil hier bei uns", sagt Martin. "Allein wenn Du vom Ausland (das beginnt für Martin übrigens nördlich von Memmingen) über die A7 zurück nach Hause kommst und Du die Berge siehst... das ist doch der Wahnsinn! Da fühlt man sich gleich wieder zuhause dahoim."

Und das möchte Martin nie missen: "Die Allgäuer sind einfach coole Hunde. Wir halten zusammen und sind richtig gut drauf." Und für die, die es nicht sind - also für den so oft charakterisierten Allgäuer Grantler - gibts ab Samstag den Losamol-Song 'Holt ding Müül' (frei übersetzt 'Halt deine Klappe'). "Uns gehts doch allen gut! Mit dem Song wollen wir allen, die nur am maulen sind, einen Dämpfer verpassen", sagt Martin.

Apropos maulen: Einen, der wenig begeistert vom Reggae made im Allgäu ist, findet man in München. Ex-Fußball-Profi Mehmet Scholl, der in seiner BR2-Sendung "Mehmets Schollplatten" regelmäßig neue Künstler vorstellt, war von Losamol nicht besonders angetan. Obwohl sein Co-Moderator Achim 60 Bogdahn schwer begeistert von der Platte war, butterte Scholl die Allgäu-Reggae-Crew richtig runter.

Lesen Sie auch

Jede Menge Musik im Stadtpark Lindenberg Parknachtfestival in Lindenberg: tanzen und singen im Park

"Der kann mit unserem Dialekt nix anfangen... ", erzählt Martin: "Aber mir hand wenigstens uinen!" Und das honoriert selbst das 'ausländische' Publikum, so wie letztes Jahr in Hamburg: "Wenn wir da vor Hunderten Leuten spielen, versteht uns zwar keiner verstoht eis zwor keiner - die feiern aber trotzdem mit uns!"

Sicher auch wieder in Mannheim Monnem. Dort spielen die vier Jungs zwei Gigs in den nächsten Wochen, bevor sie das nächste Mal wieder live im Allgäu zu sehen sind: Für das Festival "Monte Carlos" (vom 19. bis zum 21. Mai) auf der Alpe Stubental gibts übrigens noch Tickets, meint Martin. Nix anders!

Allgäus Finest mit Martin

Die schönsten Plätze im Allgäu? Für Martin auf jeden Fall die Alpe Stubental in Jungholz. „Da hat man nicht nur nen genialen Ausblick, sondern kann auch gleich seine Klampfe in die Hand nehmen und loslegen“. Außerdem liebt er den Inselsee bei Blaichach: „Wir sind da mit unserem Wohnmobil immer willkommen. Durch den Wasserskilift trifft man immer coole junge Leute. Einfach gmiatlich!

Das beste Allgäuer Bier? „Hmm, schwierige Frage", meint Martin. „Mir persönlich schmeckt das Aktienbier aus Kaufbeuren am besten.“ (Ist ja auch kein Wunder, hatte Losamol ja sogar schon ein 'eigenes' Aktienbier) Aber wirklich schlechtes Bier gibt es laut Martin im Allgäu sowieso nicht: „Dafür sind die Allgäuer schon viel zu lange im Business, als dass wir kein Bier brauen könnten! Wer im Allgäu Becks säuft, isch selber schuld.“

Sein Geheimtipp für Touristen? „Vielleicht keine Sehenswürdigkeit im herkömmlichen Sinne, aber bei den vielen geilen Brauerein im Allgäu würde ich auf jeden Fall eine Führung machen“, sagt Martin. „Die Burg Eisenberg ist außerdem echt cool. Danach kann man später auch noch im Bärenkeller zusammenhocken. Da würde ich meinen Besuch mit hinnehmen."