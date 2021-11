Missbrauch in Kinderheimen - München will Aufarbeitungskommission

Der sexuelle Missbrauch in städtischen Kinderheimen in München soll aufgearbeitet werden. Es geht um Fälle aus den Jahren 1945 und 1999.

25.11.2021 | Stand: 11:12 Uhr

München will sexuellen Missbrauch in städtischen Kinderheimen aufarbeiten. Der Stadtrat sprach sich am Donnerstag einstimmig für die Einrichtung einer Kommission aus, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Dem Gremium sollen vor allem Betroffene angehören. Dazukommen sollen dann noch Experten aus verschiedenen Fachrichtungen wie der Justiz kommen.

Untersucht werden sollen Missstände aus dem Jahren 1945 bis 1999. Dabei gehe es beispielsweise auch um das ehemalige Kinderheim "Haus Maffei" in Feldafing am Starnberger See. Eine neue Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes bestätigte dort erst kürzlich massiven sexuellen Missbrauch. Die mutmaßlichen Täter: Heimpersonal und der Gemeindepfarrer.