Kehrmaschine in Nürnberg kippt bei Unfall an Haltestelle um

Eine Kehrmaschine ist in Nürnberg in eine Straßenbahnhaltestelle gefahren und umgekippt. Der Fahrer sei bei dem Unfall verletzt worden, teilte die Polizei mit - sonst aber niemand. Die Ursache blieb zunächst unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers verlor der verletzte Fahrer das Bewusstsein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Landgrabenstraße in Nürnberg war nach dem Unfall mehrere Stunden für Bergungsarbeiten gesperrt, war aber laut dem Polizeisprecher am späten Mittwochvormittag wieder frei. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.