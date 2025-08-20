Rund 250.000 Euro nach Brand in Autohaus-Werkstatt

Ein Brand in einem Autohaus hat in Mittelfranken einen Schaden von rund 250.000 Euro verursacht. Um das Feuer in Ansbach zu löschen, seien Feuerwehrleute und Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) in der Nacht auf Mittwoch viele Stunden im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit.

Der Brand sei am Dienstagabend offensichtlich infolge von Schweißarbeiten an einem Auto verursacht worden und habe auf die gesamte Werkstatthalle übergegriffen. Das Feuer sei durch gelagerte Stoffe wie Lacke und Autoreifen immer wieder angefacht worden, hieß es. Die Feuerwehr forderte die Anwohner demnach auf, Fenster und Türen zu schließen.

Ein Bagger des THWs habe zunächst das Dach abdecken müssen, um das Löschen von Drehleitern aus zu ermöglichen. Erst nach mehr als drei Stunden seien die Flammen gelöscht worden. Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Tankstelle sei verhindert worden, teilte die Polizei mit. Zur genauen Brandursache werde nun ermittelt.