Monika Gruber hört auf: "Mein aktuelles Bühnenprogramm ist mein letztes"

Bayerns Kabarett-Szene verliert ein Aushängeschild: Monika Gruber zieht sich von der Bühne zurück. Das kündigte sie jetzt in einem Interview an.

27.10.2021 | Stand: 22:13 Uhr

Monika Gruber beendet ihre Bühnen-Karriere. "Mein aktuelles Bühnenprogramm ist mein letztes", sagte die bekannte Kabarettistin der Bild-Zeitung. "Ich möchte dem vorbeugen, dass die Leute sagen: sie ist zu ihrer eigenen Karikatur geworden. Oder: das habe ich alles schon mal gehört, und zwar besser UND lustiger. Ich möchte nicht den Absprung verpassen“, so die 50-Jährige.

Monika Gruber ist eine der bekanntesten bayerischen Kabarettistinnen. Ihre Bühnenauftritte sind regelmäßig ausverkauft. Auch aus vielen TV-Auftritten ist sie bekannt, etwa aus der "heute show", "Die Anstalt", oder "Nuhr im Ersten". Aktuell ist sie mit ihrem Programm "Ohne Worte" auf Tour.

Und nun also das Ende auf der Bühne. Sich komplett zurückziehen werde sie sich aber nicht, so "die Gruberin": Ich werde nicht aufhören, zu arbeiten. Mich nicht verstecken oder in Tittenkofen eingraben. Ich habe jetzt 2,5 Jahre Zeit, mir zu überlegen, was ich danach mache und ein paar konkrete Ideen habe ich schon“, sagte sie in dem Interview.

Bis 2019 tourte Monika Gruber knapp zwei Jahre lang mit ihrem "Wahnsinn!"-Programm durch Bayern und Österreich. Schon damals hatte sie für den Anschluss eine längere Bühnenpause verkündet.

Ob die Kabarettistin zumindest im Fernsehen weiter zu sehen ist, ließ Monika Gruber in dem Interview offen. Einen Plan habe sie aber schon: "„Ich schreibe ein Drehbuch für einen Film, in dem ich selbst mitspielen möchte. Und habe noch immer den Traum vom eigenen Würschtlstand."

