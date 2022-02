Mann zieht schlafender Frau Plastiktüte über den Kopf - Nun sucht Polizei wichtige Zeugin

Ein Mann zieht am Nürnberger Hauptbahnhof eine Plastiktüte über den Kopf. Eine Zeugin rettet der 46-Jährigen wohl das Leben. Nun sucht die Polizei nach ihr.

24.02.2022 | Stand: 13:34 Uhr

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Hauptbahnhof in Nürnberg Ende Januar 2022 sucht die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und die Nürnberger Mordkommission Zeugen, die die Tat offenbar beobachtet hatten. Am Freitag, 28. Januar, gegen 0.30 Uhr saß laut Polizei eine 46-Jährige auf einer Bank im Wartebereich im ersten Obergeschoss des Nürnberger Hauptbahnhofs.

37-Jähriger zieht schlafender Frau Plastiktüte über den Kopf

Die Frau schlief dort, als ein 37-Jähriger ihr auf einmal eine Plastiktüte über den Kopf zog und diese festhielt. Eine Zeugin sprach daraufhin den Mann vehement an - der Täter ließ daraufhin von der 46-Jährigen ab und ging fort.

Polizei nimmt Täter am Hauptbahnhof in Nürnberg fest

Die Polizei nahm den 37-Jährigen noch vor Ort fest. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 37-Jährigen wegen Verdachts auf versuchten Mord.

Dieser Mann war zur Tatzeit auch am Hauptbahnhof in Nürnberg und soll die Tat beobachtet haben. Bild: Polizei

Staatsanwaltschaft und Mordkommission suchen drei Zeugen

Im Verlauf der Ermittlungen sichtete die Polizei die Videoaufzeichnungen am Nürnberger Hauptbahnhof. Dabei entdeckten die Beamten drei wichtige Tatzeugen, die den Vorfall beobachtet hatten. Neben der Frau, die den Täter angesprochen hatte, sucht die Polizei nach zwei Männern.

Die Polizei sucht auch nach diesem Mann, der am Hauptbahnhof in Nürnberg einen versuchten Mord beobachtet haben soll. Bild: Polizei

Hinweise an die Polizei unter dieser Nummer

Das Amtsgericht Nürnberg ordnete daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der drei gesuchten Zeugen an. Die Frau und die zwei Männer wie auch weitere Zeugen sollen sich bei der Polizei in Nürnberg melden unter der Telefonnummer 0911/2112-3333.

