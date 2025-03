41-Jähriger soll Mann mit Messer beworfen haben

Ein Mann soll bei einem Streit in München von einem Balkon aus ein Messer nach einem 25-Jährigen geworfen und ihn nur knapp verfehlt haben. Gegen den 41-Jährigen werde nun wegen versuchter Körperverletzung und Bedrohung ermittelt, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer waren den Angaben nach aus zunächst ungeklärter Ursache im Freien in Streit geraten und kannten sich wohl zuvor nicht. Der 25-Jährige habe nach dem Messerwurf die Polizei am Dienstagvormittag alarmiert.

Mehr als zehn Streifen wurden demnach hingeschickt. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen widerstandslos fest und stellten das rund 25 Zentimeter lange Küchenmesser sicher, wie es weiter hieß. Der Tatverdächtige sei wegen seines gefährdenden Verhaltens in einem Krankenhaus untergebracht worden.