Achtjähriger klemmt Fuß in Schwimmbad in München ein

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr in München gerufen: Ein Junge klemmte seinen Fuß in einem Schwimmbecken ein. Rettungstaucher befreiten ihn.

03.05.2022 | Stand: 17:06 Uhr

Ein kurioser Notruf ist am Dienstagnachmittag bei der Feuerwehr in München eingegangen: Ein achtjähriges Kind wurde in einem Schwimmbecken in München eingeklemmt. Der Fuß des Jungen blieb nach Angaben der Feuerwehr im Hubboden stecken, mit dem normalerweise die Wassertiefe eingestellt wird. Der Oberkörper des Kindes befand sich aber über Wasser.

Kind klemmt Fuß in Münchner Schwimmbad ein - Feuerwehr rückt mit Rettungstauchern aus

Sofort alarmierten Angestellte des Schwimmbades die Feuerwehr München, die mit Rettungstauchern ausrückte. Um das Kind im Wasser zu betreuen, legten die Einsatzkräfte ihre Schutzkleidung ab. Ein Feuerwehrmann tauchte zum Hubboden und vergrößerte mit einem Holzkeil das Gitter am Rand des Hubbodens, sodass der Achtjährige seinen Fuß befreien konnte. Durch die Einklemmung erlitt der Junge leichte Prellungen, musste aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie der Unfall passieren konnte, ermittelt derzeit die Polizei.

