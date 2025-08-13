Bahnmitarbeiter erleidet Stromschlag auf Zugdach

Ein 52-jähriger Bahnmitarbeiter hat einen Stromschlag auf dem Dach eines Zuges erlitten. Er prüfte in einem Betriebswerk in München die Funktionsfähigkeit einer Klimaanlage, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Stromschlag mit 1.000 Volt verletzte sich der österreichische Elektroniker demnach leicht. Er wurde den Angaben zufolge mit leichten Brandverletzungen an der Hand in ein Klinikum gebracht.

Bevor der Bahnmitarbeiter auf das Dach stieg, stellte der 52-Jährige den Strom demnach selbst ab. Die Polizei geht von einem Unfall ohne Fremdverschulden aus. Ein technisches Versagen könne nicht ausgeschlossen werden.