Fertigbauteil erschlägt Zimmermann in München

Beim Versuch, Bauteile eines Fertighauses in München aufzustellen, ist ein Arbeiter von einem der schweren Teile begraben worden. Der 40-Jährige starb.

26.07.2022 | Stand: 08:15 Uhr

Von einem Bauteil ist ein Zimmermann am Montag in München erschlagen worden. Wie die Polizei berichtet, war der 40-Jährige dabei Fertigbauteile im ersten Stock eines Neubaus in der Schwere-Reiter-Straße in München aufzustellen. Dabei fiel eins der schweren Bauteile um und begrub den Arbeiter unter sich.

Tödlicher Arbeitsunfall in München: Arbeiter erliegt seinen Verletzungen

Seine Kollegen eilten sofort zur Hilfe und wählten den Notruf. Die Feuerwehr, ein Notarztteam und Sanitäterinnen und Sanitäter versorgten den schwer verletzten Mann. Mit einer Drehleiter brachten die Einsatzkräfte den 40-Jährigen aus dem Haus.

Die Verletzungen des Zimmermanns waren so gravierend, dass er starb. Zum genauen Unfallhergang ermittelt das Fachkommissariat der Polizei München.

