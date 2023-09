Frau fährt mit Auto gegen Baum und verletzt ihre Kinder

Eine 48-Jährige ist mit ihren Kindern im Auto gegen einen Baum in Oberhaching (Landkreis München) gefahren. Der Staatsanwalt ermittelt.

09.09.2023 | Stand: 19:32 Uhr

Danach soll sie ihre Söhne im Alter von 11 und 13 Jahren im Wagen mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben, teilte die Polizei mit. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen die Frau ermittelt.

Die Hintergründe waren zunächst unklar, wie es hieß. Die Polizei schloss einen Suizidversuch nicht aus. Die Kinder sowie ihre Mutter kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand nicht.

Lesen Sie auch: Der Riedbergpass bleibt an besonders an schönen Tagen leider ein Hotspot für Motorradunfälle. Am Samstagnachmittag musste die Strecke komplett gesperrt werden.