Mysteriöser Großeinsatz in München: Ravensburger Schülerinnen wird plötzlich übel - die Ursache ist völlig unklar

Am Goetheplatz in München ist es gestern zu einem Großeinsatz gekommen. Sieben Schülerinnen aus Ravensburg klagten plötzlich über Übelkeit und Erbrechen.

08.04.2022 | Stand: 08:36 Uhr

Am Goetheplatz in München ist es am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte gekommen, weil eine Gruppe Schülerinnen aus Ravensburg plötzlich über Übelkeit und Erbrechen klagte. Wie die Feuerwehr München mitteilt, waren 25 Schülerinnen und zwei Lehrer einer Mädchenschule aus Ravensburg gerade in München unterwegs, als es sieben der Jugendlichen überraschend schlecht ging. Ein Mitarbeiter der Münchner U-Bahn setzte einen Notruf ab.

Großeinsatz am Goetheplatz in München: Mehrere Schülerinnen krank

Die Einsatzkräfte versorgten die erkrankten Schülerinnen und untersuchten parallel dazu den Rest der Gruppe sowie ihre Lehrer. Acht Jugendliche wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die anderen wurden nach ambulanter Versorgung mit dem Großraumrettungswagen zurück in ihre Jugendherberge gefahren. (Lesen Sie auch: Messerstecherei auf der Münchner Maximilianstraße - zehn Männer gehen aufeinander los)

Schülerinnen aus Ravensburg plötzlich krank: Was war die Ursache?

Da die Ursache der Symptome unklar war, wurde eine zweite Einsatzstelle in der Unterkunft der Gruppe eröffnet. Verschiedene Messungen und Kontrollen wurden durchgeführt. Es kam zu keinem Ergebnis. Was die Krankheitssymptome ausgelöst hatte, konnte auch nicht im Krankenhaus herausgefunden werden. Die Jugendlichen wurden symptomfrei aus der Klinik entlassen. (Lesen Sie auch: S-Bahn-Stammstrecke in München: Bauarbeiten beginnen - das sollten Fahrgäste wissen)

Der Einsatz in München dauerte viereinhalb Stunden. Im Bereich des Goetheplatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Lesen Sie auch

Polizeimeldung aus München Chemie-Lehrer und Schüler bei Unfall im Unterricht verletzt

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.