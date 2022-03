Männer befriedigen sich selbst in der Öffentlichkeit - Polizei München nimmt Tatverdächtige fest

In München rückte die Polizei wegen zwei Exhibitionisten aus. Während sich der eine in Mittersendling öffentlich befriedigte, war der andere in Pasing zugange.

14.03.2022 | Stand: 15:41 Uhr

In München hat die Polizei in zwei Fällen wegen Exhibitionismus eingreifen müssen. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich ein Vorfall am vergangenen Samstag in der Einhornalle in Mittersendling. Dort befriedigte sich ein Mann und suchte währenddessen Blickkontakt zu einer 23-jährigen Fußgängerin.

Polizei München nimmt zwei Exhibitionisten fest

Laut Polizei sprach diese den ihr unbekannten Mann an, worauf dieser floh. Die 23-Jährige alarmierte die Polizei, die schließlich einen 53-jährigen Tatverdächtigen aus München ermitteln und festnehmen konnten. Mittlerweile wurde der Mann wieder entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen rechnen.

Zwei Münchner belästigen Frauen - Anzeige gegen beide Tatverdächtige

Auch eine 29-Jährige wurde in Pasing im Saunabereich einer Badeanstalt von einem Mann belästigt, der masturbierte.

Die Münchnerin wandte sich daraufhin an eine Angestellte der Badeanstalt, welche unverzüglich die Polizei verständigte. In der Folge konnte ein 50-jähriger Tatverdächtiger aus München noch im Bereich der Badeanstalt festgenommen werden. Auch er wurde mittlerweile entlassen und sieht nun einer Anzeige auf Grund exhibitionistischer Handlungen entgegen.